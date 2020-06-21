Экс-жена Рыжего «Иванушки» поздравила игрока «Зенита» Зубкова с днем отца. Они растят сына
Бывшая жена лидера группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова Мария Зубкова поздравила своего нового возлюбленного, форварда «Зенита» и сборной России Андрея Зубкова с Днём отца.
«С Днём отца», — написала она в «Инстаграме», разместив фото Андрея с их общим сыном.
Мария и Андрей Зубковы отметили свадьбу в декабре минувшего года. 12 января девушка родила сына, которого назвали Александром. У девушки уже есть два сына от первого брака.
Мария Зубкова часто афиширует события своей личной жизни. Так, в марте она показала своим подписчикам роскошный подарок, полученный от Андрея. Тогда баскетболист подарил ей автомобиль марки «Порше». Две недели назад девушка объявила о продаже своей недвижимости за 26 млн рублей.
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