Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона

Форвард «Вашингтон Уизардс» Давис Бертанс отказался участвовать в рестарте сезона НБА-2019/2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски. Он стал первым игроком, который официально сделал это.



«Уизардс» полностью поддерживают решение Бертанса, которое рассматривается как превентивная мера. Ранее игрок перенёс два разрыва крестообразных связок колена, поэтому ставит здоровье во главу угла. Бертанс по-прежнему будет участвовать в тренировках до отбытия команды в Орландо.



27-летний Бертанс провёл лучший сезон в карьере со средними показателями 15,4 очка, 4,5 подбора и 1,7 передачи в 54 матчах при 42,4% точности трёхочковых бросков. Бертанс лишится $ 604 тыс. зарплаты из-за пропуска в рестарте в Орландо.



«Вашингтон» имеет право подписать игрока на замену Бертансу без необходимости освобождать дополнительное место в заявке.