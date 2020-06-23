Шакил О'Нил предсказал проблемы, с которыми столкнутся игроки во время рестарта сезона НБА

Бывший центровой НБА, прославленный баскетболист ряда клубов Шакил О'Нил выразил уверенность в том, что игрокам, которые поедут в Орландо на доигровку сезона-2019/2020, придётся непросто.
«Для всех парней будет сложно находиться там. Никто не сможет уехать, нужно будет всё время есть одну и ту же еду. Отличного игрока отличают его физические и психологические характеристики, но ежедневная рутина тоже наносит свой отпечаток, так что парням определённо нужно будет перестроиться», — приводит слова О'Нила Clutch Points.
Напомним, сезон НБА был приостановлен в середине марта. Ожидается, что он возобновится 30 июля. По плану в доигровке сезона примут участие 22 команды: 13 — из Западной конференции, 9 — из Восточной. Вместе с тем ряд игроков лиги выступают против возобновления чемпионата. Они опасаются риска распространения коронавируса, а также не хотят играть на фоне массовых протестов в США.
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