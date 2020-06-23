Дарран Хиллиард останется в ЦСКА, несмотря на информацию об уходе

Защитник московского ЦСКА Даррану Хиллиарду, к которому проявляли интерес ряд клубов, продолжит выступать за «армейский» клуб, утверждает инсайдер Донатас Урбонас.
«Несмотря на слухи, мне сообщили, что Дарран Хиллиард остался в ЦСКА ещё на один сезон», — написал Урбонас на своей странице в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что ЦСКА собирается расстаться с американцем в нынешнем межсезонье. Источник в клубе заявил, что Хиллиард не справился с ролью, отведённой ему на площадке рядом с Майком Джеймсом, именно поэтому ему решили найти замену. Интерес к защитнику, как утверждалось, проявляли испанские «Валенсия» и «Баскония», а также санкт-петербургский «Зенит».
Хиллиард перешёл в ЦСКА после единственного сезона в европейском баскетболе, который он провёл в составе «Басконии». Он не пропустил ни одного матча в Евролиге сезона-2018/2019, в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании показатели спортсмена составили 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи, 42,5% точных трехочковых.
Американец вошёл в топ-3 ЦСКА по результативности в Евролиге, в среднем набирая 10,6 очка. Больше только у Уилла Клайберна (12,5), который, правда, провёл всего четыре игры, и у Майка Джеймса (21,1).
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