Тест Йокича на коронавирус дал положительный результат
Тест на коронавирус лидера «Денвер Наггетс» центрового Николы Йокича дал положительный результат, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Баскетболист находится на родине, в Сербии. Болезнь проходит бессимптомно, но, очевидно, что возвращение Николы в США откладывается.
Напомним, сегодня, 23 июня, стало известно, что четыре положительных теста на коронавирус пришли из неназванного клуба Западной конференции. Позже стало известно, что два случая коронавируса зафиксированы и в «Финикс Санз».
Сезон НБА был приостановлен в середине марта после первых случаев заражения среди игроков лиги. Ожидается, что чемпионат возобновится 30 июля в Орландо (штат Флорида, США).
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