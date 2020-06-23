Тест Йокича на коронавирус дал положительный результат

Тест на коронавирус лидера «Денвер Наггетс» центрового Николы Йокича дал положительный результат, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Баскетболист находится на родине, в Сербии. Болезнь проходит бессимптомно, но, очевидно, что возвращение Николы в США откладывается.

Напомним, сегодня, 23 июня, стало известно, что четыре положительных теста на коронавирус пришли из неназванного клуба Западной конференции. Позже стало известно, что два случая коронавируса зафиксированы и в «Финикс Санз».

Сезон НБА был приостановлен в середине марта после первых случаев заражения среди игроков лиги. Ожидается, что чемпионат возобновится 30 июля в Орландо (штат Флорида, США).