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Гомельский объяснил, почему даёт на переход Шенгелии в ЦСКА всего 15%

Гомельский объяснил, почему даёт на переход Шенгелии в ЦСКА всего 15%
Баскетбол / Евролига 0

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский объяснил, почему ранее оценил лишь в 15% вероятность перехода грузинского форварда «Басконии» Торнике Шенгелии в московский ЦСКА.

«15 процентов даю на удачу ЦСКА. Остальные 85 — большие деньги и желание самого Шенгелия», — написал Гомельский в своей конференции.

В досрочно завершённом сезоне Евролиги Торнике принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. О том, что ЦСКА достиг соглашения с «Басконией» о переходе форварда, сообщило греческое издание SDNA.

Шенгелия выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступает в составе «Басконии».

Ранее директор «Басконии» Пабло Ортис заявил, что, если Шенгелия захочет покинуть испанскую команду, клуб не будет отказываться от выкупа контракта ЦСКА.

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