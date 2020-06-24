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40-летний двукратный чемпион НБА просит Леброна взять его в состав «Лейкерс»

40-летний двукратный чемпион НБА просит Леброна взять его в состав «Лейкерс»
Баскетбол / НБА 0

Узнав о том, что защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Эвери Брэдли отказался от участия в рестарте сезона, 40-летний двукратный чемпион НБА Майк Миллер обратился к звезде команды Леброну Джеймсу.

«Есть свободное место в составе?» – поинтересовался Миллер у бывшего партнера по «Майами Хит» и «Кливленд Кавальерс» в «Твиттере».

Регулярный чемпионат НБА возобновится 31 июля, его доиграют лишь 22 команды из 30. Местом проведения всех матчей станет парк развлечений «Диснейуорлд в Орландо» (штат Флорида, США). Решение принято практически единогласно. Единственным коллективом, который выступил против рестарта сезона, стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Майк Миллер последний раз играл в 2017 году за «Денвер Наггетс».

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