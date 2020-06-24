Владимир Гомельский оценил работу Желько Обрадовича в «Фенербахче»

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил работу сербского специалиста Желько Обрадовича на посту главного тренера «Фенербахче». Ранее специалист объявил об уходе из турецкого клуба после 7 лет работы.



«У Желько Обрадовича не было неудачных сезонов с «Фенером». Он в очередной раз продемонстрировал свой высочайший класс. Мне кажется, что авторитет Обрадовича позволил бы ему тренировать сборную Сербии. А манера общения тренера с игроками — не есть величина постоянная. Желько уже демонстрировал, что умеет перестраиваться.



Желько объявил тайм-аут на один сезон. Захочет ли он вернуться к тренерской деятельности через год? Ответить сейчас невозможно. Но тренер такого уровня мог бы работать с любым клубом высокого уровня», — написал Гомельский в своей конференции.



Желько Обрадович 9 раз выигрывал Евролигу: 5 раз — с «Панатинаикосом», по одному с «Фенербахче», «Ховентудом», «Реалом» и «Партизаном». Самый титулованный тренер в Европе. В «Фенербахче» серб работал с 2013 года.