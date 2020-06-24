«Фенербахче» определился с приоритетным кандидатом на замену Желько Обрадовича

Приоритетным кандидатом на пост главного тренера «Фенербахче» после ухода Желько Обрадовича является наставник «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс.
«Лучшим вариантом и приоритетом «Фенербахче» считается Ясикявичюс. Уже несколько месяцев ходят слухи, что именно его назначения больше всего хочет руководство команды», — информирует греческий сайт SDNA.
Турецкий журналист Угур Озан Сулак подтвердил, что «Фенербахче» уже связывался с Ясикявичюсом по поводу трудоустройства, но первый разговор не привёл к каким-либо договорённостям. В ближайшее время стороны снова будут обсуждать потенциальное сотрудничество. Ожидается, что после этого Ясикявичюс даст окончательный ответ генеральному менеджеру «Фенербахче» Маурицио Герардини.
9-кратный чемпион Евролиги Желько Обрадович покинул « Фенербахче» после 7 лет работы в клубе. В следующем сезоне турецкий клуб будет располагать бюджетом в размере € 20 млн, что примерно в два раза меньше бюджета последних лет.
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