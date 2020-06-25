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Украинский игрок НБА Алексей Лень заразился коронавирусом

Украинский игрок НБА Алексей Лень заразился коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Сакраменто Кингз» украинец Алексей Лень заразился коронавирусом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

«Вчера я проходил тестирование в Сакраменто и получил положительный результат. Хочу думать о «Сакраменто» и НБА, за их большую работу, которая позволила мне рано узнать о заражении. Я сразу же самоизолировался. С нетерпением жду, когда это закончится, и я присоединюсь к своим товарищам по команде для нашего пути в плей-офф», — приводятся слова Леня в «Твиттере» Чарании.

Вместе с Ленем заразились его одноклубники Бадди Хилд и Джабари Паркер.

В нынешнем сезоне Лень провёл 49 матчей, набирая в среднем 8 очков за игру, совершая 1 передачу и 6 подборов.

12 марта НБА официально приостановила проведение сезона-2019/2020 из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера. НБА планирует возобновить сезон 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.

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