Украинский игрок НБА Алексей Лень заразился коронавирусом

Центровой «Сакраменто Кингз» украинец Алексей Лень заразился коронавирусом, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания.

«Вчера я проходил тестирование в Сакраменто и получил положительный результат. Хочу думать о «Сакраменто» и НБА, за их большую работу, которая позволила мне рано узнать о заражении. Я сразу же самоизолировался. С нетерпением жду, когда это закончится, и я присоединюсь к своим товарищам по команде для нашего пути в плей-офф», — приводятся слова Леня в «Твиттере» Чарании.

Вместе с Ленем заразились его одноклубники Бадди Хилд и Джабари Паркер.

В нынешнем сезоне Лень провёл 49 матчей, набирая в среднем 8 очков за игру, совершая 1 передачу и 6 подборов.

12 марта НБА официально приостановила проведение сезона-2019/2020 из-за обнаружения коронавируса у Руди Гобера. НБА планирует возобновить сезон 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо.