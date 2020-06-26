Гомельский назвал единственного игрока «Фенербахче», который мог бы заинтересовать ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, кто из игроков «Фенербахче» мог бы усилить состав московского ЦСКА, если стамбульская команда решит расстаться с рядом баскетболистов.
«Последствия пандемии скажутся на бюджетах всех клубов. «Фенер» — не исключения. Там финансовые проблемы начались ещё прошлым летом. Игроки, чьи контракты истекают в этом межсезонье и те, у которых есть опции в действующих контрактах, могут принять решение покинуть клуб. Мне кажется, что уход Обрадовича может подтолкнуть игроков последовать его примеру.
Вариант замены Обрадовича на Ясикявичюса для «Фенера» является идеальным. Но хватит ли у клуба ресурсов для того, чтобы Ясика уговорить. Всё-таки в родном городе и в родной команде он чувствует себя сверхкомфортно. Рядом не только жена и дети, но и родители. А болельщики «Жальгириса» его боготворят. С моей точки зрения у «Фенера» не много шансов на подписание Ясикявичюса.
Единственный игрок «Фенера», который мог бы по-настоящему заинтересовать ЦСКА — это Веселы. Но это я так думаю, а что думает Итудис мне неизвестно», — написал Гомельский в своей конференции.
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