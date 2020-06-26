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Гомельский назвал единственного игрока «Фенербахче», который мог бы заинтересовать ЦСКА

Гомельский назвал единственного игрока «Фенербахче», который мог бы заинтересовать ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением, кто из игроков «Фенербахче» мог бы усилить состав московского ЦСКА, если стамбульская команда решит расстаться с рядом баскетболистов.

«Последствия пандемии скажутся на бюджетах всех клубов. «Фенер» — не исключения. Там финансовые проблемы начались ещё прошлым летом. Игроки, чьи контракты истекают в этом межсезонье и те, у которых есть опции в действующих контрактах, могут принять решение покинуть клуб. Мне кажется, что уход Обрадовича может подтолкнуть игроков последовать его примеру.

Вариант замены Обрадовича на Ясикявичюса для «Фенера» является идеальным. Но хватит ли у клуба ресурсов для того, чтобы Ясика уговорить. Всё-таки в родном городе и в родной команде он чувствует себя сверхкомфортно. Рядом не только жена и дети, но и родители. А болельщики «Жальгириса» его боготворят. С моей точки зрения у «Фенера» не много шансов на подписание Ясикявичюса.

Единственный игрок «Фенера», который мог бы по-настоящему заинтересовать ЦСКА — это Веселы. Но это я так думаю, а что думает Итудис мне неизвестно», — написал Гомельский в своей конференции.

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