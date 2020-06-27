«Локомотив-Кубань» заключил контракт с 18-летним итальянским защитником

Руководство «Локомотива-Кубань» объявило о подписании контракта с 18-летним итальянским защитником Абрамо Канка. Соглашение рассчитано на 4 года. Баскетболист является воспитанником академии клуба «Стелла Аззура», в составе которого выступал с сезона-2016/2017.

В прошлом году Канка был заигран в итальянской Серии А2, где набирал 7,8 очка, 4,1 подбора и 1,8 передачи за матч.

Следующий сезон проведёт в аренде в составе литовского «Невежиса».

«Канка – талантливый молодой игрок. Один из самых перспективных молодых итальянских баскетболистов, которым уже интересуются скауты НБА. Рассчитываем, что он будет быстро прогрессировать во взрослом баскетболе. Ближайший сезон игрок проведёт в аренде в литовском «Невежисе», — приводит слова спортивного директора «Локомотива-Кубань» Виктора Мелешенко сайт клуба.