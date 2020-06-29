Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Один из лучших игроков драфта-2020 перешёл в агентство Леброна Джеймса

Один из лучших игроков драфта-2020 перешёл в агентство Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА 0

Потенциальный первый номер драфта НБА 2020 года, атакующий защитник «Джорджии» Энтони Эдвардс стал клиентом агентства Klutch Sports.

Эдвардс подписал контракт с агентом Омаром Уилксом из Octagon в конце марта. После этого последний согласился стать главой баскетбольных операций в Klutch Sports и переманил туда своего клиента.

Эдвардс присоединится к игрокам НБА Бену Симмонсу, Энтони Дэвису, Эрику Бледсоу, Дрэймонду Грину, Джону Уоллу в Klutch. Он — второй заслуживающий внимания клиент, подписавший контракт с Klutch всего за несколько дней. Ранее это сделал разыгрывающий «Атланта Хоукс» Трэй Янг, который также сотрудничает с Уилксом.

Klutch Sports и агент Рич Пол в прошлом провоцировали несколько громких переходов с участием звёздных игроков. В частности, в СМИ ходили слухи, что именно Рич Пол вместе с Леброном Джеймсом инициировали переговоры по поводу перехода Энтони Дэвиса из «Нью-Орлеана» в «Лейкерс». Считается, что Леброн через Пола оказывает большое влияние на работу Klutch Sports и принимает многие ключевые решения.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020