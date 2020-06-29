6-кратный участник Матча звёзд НБА: игра в Европе даёт мне возможность посещать Россию

Баскетболист тель-авивского «Маккаби» Амаре Стадемайр рассказал, что ему принесла игра за пределами США.
«Что дала мне игра за границей? Мне нравится культура по всему миру, особенно в Европе и на Ближнем Востоке. Я играл в Китае. Китайская культура была для меня очень интересной. В Европе я бы отметил Афины, Испанию и Россию — страны, которые, вероятно, я бы никогда не посетил просто так. Но игра в баскетбол позволила мне посмотреть на мир», — приводит слова Стадемайра Eurohoops.
Стадемайр — девятый номер драфта 2002 года. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В 846 матчах регулярного чемпионата Стадемайр набирал 18,9 очка, собирал 7,8 подбора и совершал 1,2 передачи в среднем за игру.
- 29 июня 2020
-
17:45
-
16:54
-
16:35
-
15:51
-
15:24
-
15:02
-
14:58
-
14:39
-
13:37
-
12:15
-
11:06
-
11:04
-
10:01
-
09:24
-
07:41
-
06:28
-
01:53
-
00:53
- 28 июня 2020
-
23:33
-
23:13
-
22:32
-
22:14
-
21:31
-
20:05
-
19:16
-
18:38
-
16:53
-
16:00
-
14:26
-
14:00
-
12:36
-
11:20
-
10:45
-
10:31
-
10:04