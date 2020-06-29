6-кратный участник Матча звёзд НБА: игра в Европе даёт мне возможность посещать Россию

Баскетболист тель-авивского «Маккаби» Амаре Стадемайр рассказал, что ему принесла игра за пределами США.



«Что дала мне игра за границей? Мне нравится культура по всему миру, особенно в Европе и на Ближнем Востоке. Я играл в Китае. Китайская культура была для меня очень интересной. В Европе я бы отметил Афины, Испанию и Россию — страны, которые, вероятно, я бы никогда не посетил просто так. Но игра в баскетбол позволила мне посмотреть на мир», — приводит слова Стадемайра Eurohoops.



Стадемайр — девятый номер драфта 2002 года. За годы выступлений в НБА он защищал цвета «Финикс Санз», «Нью-Йорк Никс», «Даллас Маверикс» и «Майами Хит». В 846 матчах регулярного чемпионата Стадемайр набирал 18,9 очка, собирал 7,8 подбора и совершал 1,2 передачи в среднем за игру.