Дражен Анзулович продлит контракт с «Енисеем»
53-летний хорватский главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович продолжит свою работу в клубе, сообщают «Известия».
Директор «Енисея» Владимир Петровский, в свою очередь, подтвердил, что стороны действительно продвинулись в переговорах.
«Мы делаем все объявления на официальном сайте, так что я пока не готов комментировать. Могу лишь сказать, что мы в процессе, утрясаем кое-какие детали», — сообщил Петровский.
В сезоне-2019/2020 Единой лиги, который был завершён досрочно в связи с пандемией коронавируса, красноярский «Енисей» занял 9-е место, одержав 7 побед и потерпев 11 поражений.
Ранее сообщалось, что контракт с Драженом Анзуловичем будет продлён, если бюджет «Енисея» останется на уровне последних пяти сезонов.
«Енисей» рассчитывает сохранить на посту главного тренера Анзуловича
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