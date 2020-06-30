Дражен Анзулович продлит контракт с «Енисеем»

53-летний хорватский главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович продолжит свою работу в клубе, сообщают «Известия».

Директор «Енисея» Владимир Петровский, в свою очередь, подтвердил, что стороны действительно продвинулись в переговорах.

«Мы делаем все объявления на официальном сайте, так что я пока не готов комментировать. Могу лишь сказать, что мы в процессе, утрясаем кое-какие детали», — сообщил Петровский.

В сезоне-2019/2020 Единой лиги, который был завершён досрочно в связи с пандемией коронавируса, красноярский «Енисей» занял 9-е место, одержав 7 побед и потерпев 11 поражений.

Ранее сообщалось, что контракт с Драженом Анзуловичем будет продлён, если бюджет «Енисея» останется на уровне последних пяти сезонов.