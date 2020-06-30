«Нижний Новгород» подписал новый контракт с двукратным участником Матча звёзд Лиги ВТБ

Руководство «Нижнего Новгорода» подписало новый контракт с защитником Иваном Стребковым, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021.

Таким образом, баскетболист проведёт уже шестой сезон в составе нижегородской команды, он является рекордсменом нынешнего ростера по количеству сезонов в форме «Нижнего Новгорода».

В досрочно завершившемся сезоне Единой лиге ВТБ Стребков принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 6,2 очка, собирая 1,7 подбора и совершая 3,9 передачи. В Лиге чемпионов ФИБА Иван в 16 матчах набирал 5,9 очка, собирал 2,1 подбора и совершал 2,3 передачи.

Напомним, ранее «Нижний Новгород» заключил контракт с сербским центровым Александре Гавриловичем.