Три игрока «Нью-Орлеана» заразились коронавирусом

Тесты трёх игроков «Нью-Орлеан Пеликанс» на коронавирус дали положительный результат, рассказал президент клуба по баскетбольным операциям Дэвид Гриффин, сообщает Hoops Rumors.

Баскетболисты действуют согласно протоколам, утверждённым в НБА, и ушли на самоизоляцию. После того как последующие тесты игроков дважды дадут отрицательный результат, они будут допущены к возобновлению тренировок.

На минувшей неделе стало известно, что 16 тестов игроков НБА на коронавирус из 302 дали положительный результат. Руководство лиги неоднократно подчёркивало, что положительные тесты не повлияют на планы по возобновлению чемпионата. Ожидается, что сезон возобновится 30 июля. Все матчи пройдут в Орландо (штат Флорида, США).