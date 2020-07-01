Швед рассказал, почему предпочёл «Химки» Китаю и НБА

Защитник «Химок» Алексей Швед рассказал, почему решил остаться в подмосковном клубе вместо имеющихся вариантов продолжения карьеры в НБА и чемпионате Китая. 30 июня «Химки» продлили контракт со Шведом до конца сезона-2022/2023.
«Действительно, у меня было много вариантов продолжения карьеры этим летом, в том числе из НБА. Однако новый сезон в США стартует только в декабре. Это было бы слишком долгое ожидание. Выгодные предложения были и от китайских клубов, но все-таки я решил остаться в «Химках». У этого решения много факторов. Я давно в команде, провел пять сезонов подряд, выступал здесь, когда мне было еще 17 лет. Так что «Химки» — моя вторая семья. Плюс мне дали очень хороший контракт. Я могу сосредоточиться исключительно на баскетболе, и не думать о каких-то других факторах.
Говорили ли с руководством клуба о возможном усилении состава этим летом? Мы общаемся на эти темы, но не могу сказать, что я полноценно участвую в этом процессе. Порой со мной могут посоветоваться, спросить мое мнение относительно того или иного игрока. Не более. Могу сказать, что в прошлом сезоне у нас был самый сильный состав за все время. Надеюсь, что этим летом мы станем еще сильнее», — приводит слова Шведа «Спорт-Экспресс».
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