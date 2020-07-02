Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Кириленко объяснил, почему переход Шенгелии и Милутинова в ЦСКА его не удивляет

Кириленко объяснил, почему переход Шенгелии и Милутинова в ЦСКА его не удивляет
Баскетбол / Евролига 0

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что появление в ЦСКА сербского центрового Николу Милутинова и грузинского форварда Торнике Шенгелию не вызывает удивления.

«Появление в ЦСКА Шенгелии и Милутинова меня не удивляет, их преследовали уже долгое время. Тем более, после потерь нескольких игроков, включая капитана Кайла Хайнса, я был уверен, что у армейцев будет усиление», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».

Напомним, Шенгелия подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, перейдя из «Басконии», в составе которои играл последние шесть лет, а Милутинов стал первым новобранцем ЦСКА в нынешнее межсезонье, перейдя в московский клуб из греческого «Олимпиакоса», в котором провёл последние пять сезонов.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020