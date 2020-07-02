Кириленко объяснил, почему переход Шенгелии и Милутинова в ЦСКА его не удивляет

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что появление в ЦСКА сербского центрового Николу Милутинова и грузинского форварда Торнике Шенгелию не вызывает удивления.



«Появление в ЦСКА Шенгелии и Милутинова меня не удивляет, их преследовали уже долгое время. Тем более, после потерь нескольких игроков, включая капитана Кайла Хайнса, я был уверен, что у армейцев будет усиление», — приводит слова Андрея Кириленко «Р-Спорт».



Напомним, Шенгелия подписал трёхлетний контракт с ЦСКА, перейдя из «Басконии», в составе которои играл последние шесть лет, а Милутинов стал первым новобранцем ЦСКА в нынешнее межсезонье, перейдя в московский клуб из греческого «Олимпиакоса», в котором провёл последние пять сезонов.