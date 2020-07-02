«Фенербахче» назначил именитого тренера НБА вместо ушедшего Желько Обрадовича

Сербский специалист Игор Кокошков станет новым главным тренером «Фенербахче», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Между сторонами достигнута принципиальная договорённость о сотрудничестве. В данный момент идёт согласование деталей трёхлетнего контракта. Кокошков является главным тренером сборной Сербии. Не известно, сможет ли он совмещать посты в клубе и национальной команде.



Кокошков в сезоне-2019/2020 работал на посту ассистента главного тренера «Сакраменто Кингз» Люка Уолтона. Кокошков стал первым европейский тренером клуба НБА, возглавляя «Финикс Санз» в сезоне-2018/2019. Серб выиграл Евробаскет-2017 во главе сборной Словении.



В «Фенербахче» серб сменит 9-кратного чемпиона Евролиги Желько Обрадовича, покинувшего клуб летом после 7 лет работы. Обрадович решил, что возьмёт год перерыва в тренерской работе.