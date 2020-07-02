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Кантер определился, какой надписью заменит фамилию на майке во время рестарта сезона НБА

Кантер определился, какой надписью заменит фамилию на майке во время рестарта сезона НБА
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер во время рестарта сезона НБА заменит фамилию на майке на слово «свобода».

НБА разрешила игрокам заменить фамилию на майках лозунгом о социальной и расовой справедливости во время рестарта сезона в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.

«Весь мир знает, за что я выступаю. Это будет на моей майке во время рестарта сезона. Моя майка будет представлять людей со всего мира, которые борются за свои права и свободу», – написал Кантер в «Твиттере».

Кантер написал на майке «Эрдоган – отстой», но сделал это в сатирической форме. В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет Кантер позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.

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