Кантер определился, какой надписью заменит фамилию на майке во время рестарта сезона НБА

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер во время рестарта сезона НБА заменит фамилию на майке на слово «свобода».
НБА разрешила игрокам заменить фамилию на майках лозунгом о социальной и расовой справедливости во время рестарта сезона в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на футболках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.
«Весь мир знает, за что я выступаю. Это будет на моей майке во время рестарта сезона. Моя майка будет представлять людей со всего мира, которые борются за свои права и свободу», – написал Кантер в «Твиттере».
Кантер написал на майке «Эрдоган – отстой», но сделал это в сатирической форме. В 2018 году Мехмета Кантера, отца Энеса, приговорили к 15 годам лишения свободы в Турции, но недавно выпустили на свободу. Энес связывал арест с тем, что Мехмет Кантер позволял себе критику в адрес государства и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Напомним, Кантер заявлял, что на него охотятся турецкие спецслужбы. На родине он лишён гражданства и вскоре получит паспорт США.
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