«Зенит» хочет подписать игрока с большим опытом выступлений в НБА

«Зенит» заинтересован в услугах центрового «Баварии» Грега Монро, сообщает испано-израильский журналист Джонатан Гарсия на своей странице в «Твиттере».
Спортивный директор «Баварии» Даниэле Бьязи признался, что клуб, вероятнее всего, не сможет вернуть в ростер команды Монро, отбывшего в США из-за пандемии коронавируса.
Монро стал игроком «Баварии» в минувшее межсезонье. В регулярном чемпионате Евролиги сезона-2019/2020 принял участие в 28 матчах (24 — в старте), набирая 12,9 очка, собирая 6,8 подбора и совершая 2,5 передачи. До этого он 9 лет выступал в НБА в составе «Детройт Пистонс», «Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Бостон Селтикс», «Торонто Рэпторс» и «Филадельфии Сиксерс».
Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» не будет продлевать сотрудничество с Густаво Айоном, потому приобретение центрового — один из приоритетов клуба.
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