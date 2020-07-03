Зайона Уильямсона сравнили с суперзлодеем фильма про «Бэтмена» из-за нового внешнего вида

Недавно опубликованные фото с тренировки «Нью-Орлеан Пеликанс» породили множество сравнений Зайона Уильямсона, из-за его защитной маски, с различными героями из фильмов, один из которых суперзлодей из популярного фильма «Бэтмен». Об этом сообщает Clutch Points.
У Бэйна, которого сыграл Том Харди в фильме 2012 года «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», похожая мышечная масса и похожая маска на лице.
Уильямсон готовится к возобновлению сезона, запланированному на 30 июля. Звезда-новичок в безопасности, используя маску во время тренировок, и намерен перенести свой игровой гнев на Орландо, где он и его товарищи по команде «Пеликанс» надеются подняться в заветную восьмёрку лучших команд Запада.
Уильямсон набирал в среднем 23,6 очка, и совершал 6,8 подбора и 2,2 передачи в первых 19 играх НБА после того, как оправился от разрыва мениска. Благодаря полностью здоровому Уильямсону «Нью-Орлеан» может иметь решающий фактор в игре.
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