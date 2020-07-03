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«Зенит» пытается заполучить легендарного ветерана «Барселоны»

«Зенит» пытается заполучить легендарного ветерана «Барселоны»
Баскетбол / Евролига 0

«Зенит» хочет подписать центрового «Барселоны» Анте Томича, который 2 июля объявил об уходе из испанского клуба, сообщает Piratasdelbasket.net.

На решение «Барселоны» расстаться с 33-летним Томичем повлиял проигрыш в финале чемпионата Испании в матче с «Басконией» (67:69). В досрочно завершённом сезоне Евролиги-2019/2020 хорват, выполнявший обязанности капитана сине-гранатовых после завершения карьеры легендарного Хуана Карлоса Наварро в 2018 году, провёл 28 матчей, набирая в них 5,7 очка, 4,0 подбора и 1,0 передачи.

Томич выступал за «Барселону» последние 8 лет. За время пребывания в клубе он выиграл три Кубка и один чемпионат Испании, дважды входил в первую сборную сезона Евролиги и один раз — во вторую.

Отметим, что Томич хорошо знаком с нынешним главным тренером «Зенита» Хави Паскуалем. Хорват играл в «Барселоне» под руководством Паскуаля с 2012 по 2016 год.

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