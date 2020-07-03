«Зенит» пытается заполучить легендарного ветерана «Барселоны»

«Зенит» хочет подписать центрового «Барселоны» Анте Томича, который 2 июля объявил об уходе из испанского клуба, сообщает Piratasdelbasket.net.



На решение «Барселоны» расстаться с 33-летним Томичем повлиял проигрыш в финале чемпионата Испании в матче с «Басконией» (67:69). В досрочно завершённом сезоне Евролиги-2019/2020 хорват, выполнявший обязанности капитана сине-гранатовых после завершения карьеры легендарного Хуана Карлоса Наварро в 2018 году, провёл 28 матчей, набирая в них 5,7 очка, 4,0 подбора и 1,0 передачи.



Томич выступал за «Барселону» последние 8 лет. За время пребывания в клубе он выиграл три Кубка и один чемпионат Испании, дважды входил в первую сборную сезона Евролиги и один раз — во вторую.



Отметим, что Томич хорошо знаком с нынешним главным тренером «Зенита» Хави Паскуалем. Хорват играл в «Барселоне» под руководством Паскуаля с 2012 по 2016 год.