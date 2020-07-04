«Химки» продлили контракты с Моней и Вяльцевым

Баскетбольный клуб «Химки» на официальном сайте сообщил о подписании новых однолетних контрактов с капитаном команды Сергеем Моней и вице-капитаном Егором Вяльцевым. У Мони будущий сезон станет 11-м в желто-синей форме, у Вяльцева – десятым.
Сергею Моне 37 лет, выступает за «Химки» с 2010 года. Моня станет первым игроком за всю историю, кто проведет 11 сезонов за клуб. Большинство клубных рекордов принадлежит именно Сергею Моне, среди которых такие, как
— рекорд по проведённым матчам за клуб — 549 матчей (363 — в старте)
— самое большое количество подборов — 2116
— самое большое количество блок-шотов — 459
— рекорд по заброшенным трёхочковым — 796.
Егору Вяльцеву 34 года, выступает за «Химки» с 2011 года. Следующий сезон станет 10-м в жёлто-синей форме. На счету Егора 429 матчей за «Химки» (третий результат в истории). Вяльцев — рекордсмен клуба по количеству набранных очков и заброшенных трёхочковых в одном матче. В 2016 году в домашнем матче с «Астаной» Егор набрал 40 очков, из них 12 «трёшек».
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