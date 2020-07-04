Ибака уверен, что «Торонто» может снова побороться за титул

Баскетболист «Торонто Рэпторс» Серж Ибака считает, что команда из Канады снова может завоевать чемпионский титул.

«Верим в себя. У нас есть необходимый опыт. У нас уже есть чемпионская психология, мы уверены в себя. Время возвращаться к работе. Мы готовы», — приводит слова Ибаки Clutch Points.

Напомним, в минувшем сезоне «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом НБА. В финальной серии плей-офф команда из Канады сломила сопротивление «Голден Стэйт Уорриорз». Кузнецом успеха «Торонто» в минувшем чемпионате был форвард Кавай Леонард, который после триумфа перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

После ухода Кавая многие полагали, что «Торонто» выпадет из числа претендентов на титул. Но к моменту приостановки чемпионата «Рэпторс» занимали второе место в таблице Восточной конференции.