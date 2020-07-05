Знаменитый литовский игрок перешёл в стритбол

Форвард сборной Литвы Йонас Мачюлис принял решение сосредоточить усилия на баскетболе 3х3 и попытаться таким образом пробиться на свою четвертую Олимпиаду, сообщает Sputnik Lietuva.
35-летний баскетболист решил переквалифицироваться в игрока 3х3. У литовских команд есть очень хорошие шансы получить путевку на Игры-2021 в Токио, а Мачюлис хочет пробиться в состав и поехать на четвертую Олимпиаду.
Переход игроков из большого баскетбола в 3х3 — довольно частое явление. Например, подобный Мачюлису шаг ранее совершил бывший игрок сборной США и «Миннесоты Тимбервулвз» Робби Хаммел. По той же причине пропустил сборы национальной команды Беларуси баскетболист санкт-петербургского «Спартака» Никита Мещеряков.
Мачюлис выступает за сборную Литвы более 10 лет. Вместе с командой он дважды становился вице-чемпионом Европы и выигрывал бронзовые медали Евробаскета и чемпионата мира.
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