Розир: не знал, что Майкл Джордан завоевал три титула подряд

Разыгрывающий защитник «Шарлотт Хорнетс» Терри Розир признался, что до просмотра сериала компании Netflix «Последний танец» даже не знал, что нынешний владелец его клуба Майкл Джордан завоёвывал титулы чемпиона три раза кряду.

«Просто посмотрев этот документальный фильм, многое узнал. Даже не знал, что Майкл Джордан и «Чикаго» дважды завоевали три титула кряду. Чтобы сделать такое, команда должна быть по-настоящему особенной.

Очень круто играть в клубе, принадлежащем Джордану. Он что-то увидел во мне, так что просто буду стараться прогрессировать", — приводит слова баскетболиста Bleacher Report.

Напомним, в составе «Чикаго Буллз» Джордан завоевал шесть чемпионских титулов. По мнению абсолютного большинства экспертов, он является величайшим игроком в истории.