Назван срок контракта защитника «Барселоны» с «Зенитом»

Разыгрывающий защитник «Барселоны» Кевин Пангос подпишет с «Зенитом» двухлетний контракт, сообщает обозреватель Eurohoops Никос Варлас на своей странице в «Твиттере».
«Барселона» официально объявила о расставании с Пангосом. Ожидается, что в ближайшее время канадец присоединится к «Зениту». Отмечается, что клуб из Санкт-Петербурга сделал Пангосу наиболее выгодное в финансовом плане предложение по сравнению с другими претендентами из Евролиги.
На портале Sportando сообщалось, что «Зенит» рассматривает Пангоса, Неманью Недовича или Клемена Препелича в качестве кандидатов на усиление задней линии. В итоге удалось договориться с Пангосом. При этом команду Хави Паскуаля покинет французский разыгрывающий Эндрю Альбиси.
Пангос последние два года выступал в «Барселоне». Из-за травмы пропустил значительную часть минувшего сезона. Лучшим в его европейском этапе карьеры стал сезон-2017/2018 в «Жальгирисе» со средними показателями 12,7 очка, 2,3 подбора и 2,7 передачи в Евролиге.
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