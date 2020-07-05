Перкинс рассказал, почему нынешний сезон НБА станет одним из величайших в истории
Чемпионат НБА в составе «Бостон Селтикс», а ныне аналитик ESPN Кендрик Перкинс считает, что сезон, рестарт которого должен состояться 31 июля, станет одним из величайших в истории лиги.
«Кто бы в итоге ни выиграл чемпионат, этот сезон станет одним из величайших в истории НБА, учитывая пандемию, борьбу за справедливость и то, что парни покидают свои семьи.
Должен отметить, что люди не придают большого значения игре без зрителей. Фанаты — огромная часть игры. Нужно понимать, почему команды ведут борьбу за преимущество своей площадки. Они сражаются, потому что хотят провести решающую, седьмую игру плей-офф перед своими болельщиками и дать возможность фанатам сходить с ума и поддерживать их», — приводит слова Кендрика Перкинса Fadeaway World.
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