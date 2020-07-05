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Экс-игрок УНИКСа Лиходей продолжит карьеру в зарубежном чемпионате

Экс-игрок УНИКСа Лиходей продолжит карьеру в зарубежном чемпионате
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Форвард Валерий Лиходей продолжит карьеру в «Анвиле», сообщает журналист Sportando Эмилиано Карчиа. По информации источника, вероятность перехода в польский клуб составляет 100 процентов, однако официальное заявление пока не сделано.

Прошлый сезон Лиходей провёл в УНИКСе. 33-летний баскетболист в сезоне-2019/2020 сыграл в 17 матчах Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4,4 очка и выполняя 1,3 подбора за игру. В Еврокубке Валерий принял участие в 12 встречах, его средние показатели — 3,1 очка и 0,7 подбора. В Еврокубке Валерий принял участие в 12 встречах, его средние показатели — 3,1 очка и 0,7 подбора.

Лиходей ранее уже выступал в составе польского «Анвила».

Лиходей покинул УНИКС в июне 2020 года.

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