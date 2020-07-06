«Зенит» усилил переднюю линию трансферами двух «больших» игроков

Американский тяжёлый форвард «Галатасарая» Алекс Пойтресс и центровой «Милана» Артурас Гудайтис пополнят состав «Зенита», информирует журналист Sportando Эмилиано Карчия на своей странице в «Твиттере».

Пойтресс в сезоне-2019/2020 набирал в среднем 13,6 очка и 7,1 подбора в Еврокубке. Средние показатели Гудайтиса в Евролиге составили 7,3 очка и 4,4 подбора. Следует отметить, что у 26-летнего Пойтресса за плечами есть три сезона опыта выступления в НБА за «Атланта Хоукс», «Филадельфию Сиксерс» и «Индиану Пэйсерз».

Гудайтис был выбран «Филадельфией» на драфте-2015 под 46-м пиком, но в сильнейшей лиге мира так и не играл. Ожидается, что Пойтресс и Гудайтис заменят в составе Густаво Айона и Колтона Айверсона, с которым сине-бело-голубые не стали продлевать сотрудничество.



Ранее состав «Зенита» пополнил разыгрывающий «Барселоны» Кевин Пангос. Также клуб из Санкт-Петербурга согласовал условия контракта с атакующим защитником «Жальгириса» Кей Си Риверсом.