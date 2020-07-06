«Жальгирис» хочет переманить главного тренера клуба Единой лиги ВТБ

Дарюс Масколюнас, Томас Масюлис и Юстас Грейнис присоединились к тренерскому штабу Шарунаса Ясикявичюса в «Барселоне», сообщает инсайдер Донатас Урбонас. Наставник пермской «Пармы» Казис Максвитис является приоритетным кандидатом на замену Ясикявичюсу в «Жальгирисе».



Ясикявичюс хотел пригласить в «Барселону» некоторых сотрудников тренерского штаба «Жальгириса», в том числе переманить своего главного помощника Масколюнаса. «Жальгирис» старался убедить Масколюнаса остаться в клубе, предложив пост главного тренера, но этот аргумент не сработал.



Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года по лето 2020-го. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.