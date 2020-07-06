Шарунас Ясикявичюс признался, почему променял «Жальгирис» на «Барселону»

Новый главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс заявил, что этим летом решил уйти из «Жальгириса», поскольку набрался достаточного опыта для того, чтобы возглавить топ-клуб Евролиги.



«Мы должны работать по максимуму каждый день, тогда у нас всё будет хорошо. Моя философия такая же, и она не изменится. Мы отдадим все силы для достижения целей. Я молодой тренер, мне сначала нужно было набраться опыта. Думаю, что этим летом условия были выполнены для того, чтобы я смог прийти в «Барселону». Я думаю, что сейчас самое время сделать этот шаг», — цитирует Ясикявичюса официльный сайт «Барселоны».



Ясикявичюс возглавлял «Жальгирис» с 2016 года по лето-2020. Под руководством Шарунаса литовский клуб впервые в XXI веке вышел в «Финал четырёх» Евролиги в сезоне-2017/2018. «Барселона» — не чужой клуб для Ясикявичюса. В бытность игроком он помог испанскому клубу стать чемпионом Евролиги в 2003 году.