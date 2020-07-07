Аналитик FOX Sports объяснил, почему Леброн Джеймс не выиграет титул

Аналитик FOX Sports Колин Коухерд считает, что лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не сможет стать чемпионом НБА в сезоне-2019/2020, поскольку команда лишилась попощи атакующего защитника Эйвери Брэдли, отказавшегося принимать участие в рестарте лиги в Орландо с 30 июля.



«Леброн не выиграет титул в этом сезоне. Единственный вопрос для Леброна — если он не выиграет, насколько сильно он изменит организацию «Лейкерс» и сможет ли получить настоящего звездного игрока в компанию к себе и Энтони Дэвису. У нас есть история о Леброне. У него результат 3-6 в финале. Когда у него была помощь, он выиграл три титула. Когда ему не хватало помощи, он потерпел шесть поражений. «Лейкерс» не выиграют чемпионское звание, потому что только что потеряли Эйвери Брэдли. Никто не выигрывает титул самостоятельно. Если бы это так работало, то Леброн бы имел результат 9-0 в финале», — цитирует Коухерда Fadeaway World.