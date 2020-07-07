Новичок «Майами» Хироу показал, как проводит время с американской супермоделью Катей Хенри

Новичок «Майами Хит» Тайлер Хироу не скучает во время паузы в сезоне НБА, он постоянно выкладывает видео в социальные сети. На большей части из них игрок запечатлён со своей новой подругой — американской супермоделью Катей Хенри. Пара не упускает ни одного шанса показать, как они счастливы вместе.

Недавно Хироу поделился небольшим роликом совместного танца с Катей. В интернете тут же стали его комментировать. Пользователи отметили, что игрок не слишком искушённый танцор, но явно получает удовольствие.

Видео доступно на странице NBA Central в «Твиттере».

Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд. Матчи будут проходить на трёх площадках в спортивном комплексе парка развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, штат Флорида, США. Перед началом плей-офф 22 команды проведут 88 матчей регулярного чемпионата. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.