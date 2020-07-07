«Локомотив-Кубань» расстался с Ивлевым

Руководство «Локомотива-Кубань» приняло решение прекратить сотрудничество с баскетболистом сборной России Владимиром Ивлевым, сообщает официальный сайт «железнодорожников». Клуб поблагодарил Ивлева за сотрудничество и пожелал ему дальнейших успехов в карьере.

Владимир выступал в составе «Локомотива-Кубань» с 2016 года и провёл в команде 145 матчей. В матчах Единой лиги ВТБ сезона-2019/2020 Ивлев набирал 1,7 очка и собирал 2,9 подбора.

Ивлев на профессиональном уровне также выступал в составе московского «Динамо», «Рязани» и «Нижнего Новгорода».

Ранее руководство «Локомотива-Кубань» объявило о подписании контрактов с Джорданом Кроуфоррдом, Абрамом Канкой и Валерием Калиновым. Клуб также продлил сотрудничество с Аланом Уильямсом.