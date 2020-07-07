Второй лучший бомбардир НБА пропустит рестарт сезона

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Брэдли Бил не примет участия в рестарте сезона НБА-2019/2020 в Орландо, сообщает инсайдер The Athletic Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Бил не сможет выйти на площадку из-за травмы плеча. В сезоне-2019/2020 Бил в 57 матчах набирал 30,6 очка, собирал 4,2 подбора и совершал 6,1 передачи. Был вторым лучшим бомбардиром лиги, уступая по количеству набранных очков лишь защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену (34,4).
Известно, что от участия в рестарте сезона отказался форвард «Вашингтона» Давис Бертанс — он не захотел рисковать здоровьем перед выходом на рынок свободных агентов. «Уизардс» не смогут рассчитывать и на помощь разыгрывающего Джона Уолла, который продолжает восстановление после разрыва ахилла.
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