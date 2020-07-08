Вдова Коби Брайанта показала подарок мужа — платье героини «Секса в большом городе»

Ванесса Брайант часто публикует в «Инстаграме» различные воспоминания о своём покойном муже Коби Брайанте. Недавно она показала подписчикам необычный подарок от легенды «Лос-Анджелес Лейкерс». Речь идёт о платье, которое носила актриса Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».



«Я нашла это прекрасное платье, которое Коби подарил мне много лет назад. Не стану врать, на меня буквально нахлынули эмоции. Он был такой романтичный. И даже сейчас, находясь на небесах, демонстрирует свою любовь», — написала Ванесса под снимком.

Ванесса получила множество откликов, среди них и комментарий Ким Кардашьян: «Вау!!! Это так необычно!»

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.