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Вдова Коби Брайанта показала подарок мужа — платье героини «Секса в большом городе»

Вдова Коби Брайанта показала подарок мужа — платье героини «Секса в большом городе»
Баскетбол / НБА 0

Ванесса Брайант часто публикует в «Инстаграме» различные воспоминания о своём покойном муже Коби Брайанте. Недавно она показала подписчикам необычный подарок от легенды «Лос-Анджелес Лейкерс». Речь идёт о платье, которое носила актриса Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».

«Я нашла это прекрасное платье, которое Коби подарил мне много лет назад. Не стану врать, на меня буквально нахлынули эмоции. Он был такой романтичный. И даже сейчас, находясь на небесах, демонстрирует свою любовь», — написала Ванесса под снимком.

Фото: Instagram/vanessabryant

Ванесса получила множество откликов, среди них и комментарий Ким Кардашьян: «Вау!!! Это так необычно!»

Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.

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