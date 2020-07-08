Вдова Коби Брайанта показала подарок мужа — платье героини «Секса в большом городе»

Ванесса Брайант часто публикует в «Инстаграме» различные воспоминания о своём покойном муже Коби Брайанте. Недавно она показала подписчикам необычный подарок от легенды «Лос-Анджелес Лейкерс». Речь идёт о платье, которое носила актриса Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе».
«Я нашла это прекрасное платье, которое Коби подарил мне много лет назад. Не стану врать, на меня буквально нахлынули эмоции. Он был такой романтичный. И даже сейчас, находясь на небесах, демонстрирует свою любовь», — написала Ванесса под снимком.
Фото: Instagram/vanessabryant
Ванесса получила множество откликов, среди них и комментарий Ким Кардашьян: «Вау!!! Это так необычно!»
Коби — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
- 8 июля 2020
-
16:42
-
15:37
-
15:14
-
15:12
-
14:52
-
14:41
-
13:51
-
12:41
-
11:42
-
11:26
-
10:39
-
08:19
-
08:11
-
08:10
-
07:57
-
07:37
-
07:21
-
07:07
-
00:32
- 7 июля 2020
-
23:56
-
22:59
-
21:51
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:22
-
18:28
-
17:33
-
16:42
-
15:41
-
14:22
-
14:14
-
14:08
-
13:39