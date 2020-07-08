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«Барселона» подпишет самого титулованного игрока в истории сборной Испании

«Барселона» подпишет самого титулованного игрока в истории сборной Испании
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» близка к заключению принципиальной договорённости о подписании контракта с 40-летним центровым Пау Газолем, сообщает Eurohoops. Ожидается, что о сделке объявят в какой-то момент позже этим летом.

В течение многих лет Пау Газоль говорил, что может вернуться в Европу, чтобы закончить свою игровую карьеру в «Барселоне». Главным тренером «Барселоны» недавно стал Шарунас Ясикявичюс, который играл вместе с Газолем за каталонский клуб в Евролиге в сезоне-2000/2001. Ранее Ясикявичюс заявил, что не против возвращения Газоля в команду.

40-летний Пау Газоль является одним из лучших игроков в истории европейского баскетбола, двукратным чемпионом НБА с «Лейкерс» и выиграл в общей сложности 11 медалей со сборной Испании (рекорд в истории для испанских игроков).

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