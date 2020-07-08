«Барселона» подпишет самого титулованного игрока в истории сборной Испании

«Барселона» близка к заключению принципиальной договорённости о подписании контракта с 40-летним центровым Пау Газолем, сообщает Eurohoops. Ожидается, что о сделке объявят в какой-то момент позже этим летом.
В течение многих лет Пау Газоль говорил, что может вернуться в Европу, чтобы закончить свою игровую карьеру в «Барселоне». Главным тренером «Барселоны» недавно стал Шарунас Ясикявичюс, который играл вместе с Газолем за каталонский клуб в Евролиге в сезоне-2000/2001. Ранее Ясикявичюс заявил, что не против возвращения Газоля в команду.
40-летний Пау Газоль является одним из лучших игроков в истории европейского баскетбола, двукратным чемпионом НБА с «Лейкерс» и выиграл в общей сложности 11 медалей со сборной Испании (рекорд в истории для испанских игроков).
- 8 июля 2020
-
17:57
-
17:50
-
17:28
-
17:05
-
17:04
-
16:42
-
15:37
-
15:14
-
15:12
-
14:52
-
14:41
-
13:51
-
12:41
-
11:42
-
11:26
-
10:39
-
08:19
-
08:11
-
08:10
-
07:57
-
07:37
-
07:21
-
07:07
-
00:32
- 7 июля 2020
-
23:56
-
22:59
-
21:51
-
20:18
-
20:14
-
20:11
-
19:58
-
19:22
-
18:28
-
17:33
-
16:42