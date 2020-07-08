Крис Пол и Дэмьен Лиллард определились с надписями, которыми заменят фамилии на майках

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер», глава профсоюза игроков НБА Крис Пол заменит свою фамилию на майке надписью «Равенство» во время рестарта сезона-2019/2020 в Орландо, сообщает Clutch Points.



Определились с надписями и некоторые другие игроки НБА. Так, Энес Кантер («Бостон Селтикс»), Марвин Бэгли («Сакраменто Кингз») и Аарон Гордон («Орландо Мэджик») выбрали вариант «Свобода», Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») и Дэнни Грин («Лос-Анджелес Лейкерс») предпочли лозунг «Сколько ещё?».



Ранее Руди Гобер («Юта Джаз»), Мейерс Леонард («Майами Хит») и Юсуф Нуркич («Портленд Трэйл Блэйзерс») предпочли надпись «Равенство», Кент Бэйзмор («Сакраменто Кингз») и Си Джей Макколлум («Портленд Трэйл Блэйзерс») — «Реформа образования», Матисс Тибулл («Филадельфия Сиксерс») и Мо Вагнер («Вашингтон Уизардс») — «Голосуй», Ивица Зубац («Лос-Анджелес Клипперс») — «Хватит».



НБА представила список надписей, которыми игроки могут заменить фамилию на своих майках во время рестарта сезона в Орландо. В перечень, представленный в «Твиттере», вошли надписи «Жизни чернокожих важны», «Назови их имена», «Голосуй», «Я не могу дышать», «Правосудие», «Мир», «Равенство», «Свобода», «Хватит», «Власть народу», «Правосудие сейчас», «Услышьте нас», «Уважайте нас», «Слушайте нас», «Встаньте», «Реформа образования» и другие.



НБА и профсоюз разрешили игрокам заменить фамилию на майках заявлением о расовой и социальной справедливости. Английская футбольная Премьер-лига стала одной из первых профессиональных спортивных лиг, адаптировавших этот метод. Футболисты заменили имена на игровых майках заявлением Black Lives Matter в поддержку борьбы с глобальным системным расизмом. НБА решила последовать примеру АПЛ.