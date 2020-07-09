«Милан» и «Фенербахче» объявили о новых трансферах

«Фенербахче» на официальном сайте объявил о подписании контракта с лёгким форвардом «Жальгириса» Эдгарасом Улановасом. «Милан» подтвердил подписание лёгкого форварда «Басконии» Шейвона Шилдса.



28-летний Улановас заключил с «Фенербахче» двухлетний контракт. Улановас последние шесть лет выступал за «Жальгирис», в том числе помог команде впервые в XXI веке выйти в «Финал четырёх» Евролиги в 2018 году. В сезоне-2019/2020 набирал 8,9 очка, 3,3 подбора и 1,9 передачи за игру. Улановас решил покинуть клуб после ухода главного тренера Шарунаса Ясикявичюса в «Барселону».



Шилдс выступал за «Басконию» с 2018 года. В минувшем сезоне он помог команде стать чемпионом Испании. Шилдс набирал в среднем 9,5 очка и 3,4 подбора в Евролиге и 11,7 очка и 4,2 подбора в чемпионате Испании.