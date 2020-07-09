Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Грузинский музыкант — Шенгелии: ты едешь в Россию. Это чистое предательство

Грузинский музыкант — Шенгелии: ты едешь в Россию. Это чистое предательство
Баскетбол / Евролига 0

Известный грузинский джазовый пианист Бека Гочиашвили критически высказался в адрес тяжёлого форварда Торнике Шенгелии, который перешёл из «Басконии» в ЦСКА.

«Торнике Шенгелия, ты переходишь в Россию. Это чистое «трёхочковое» предательство», — написал Гочиашвили на своей странице в «Фейсбуке».

В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020