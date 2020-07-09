Грузинский музыкант — Шенгелии: ты едешь в Россию. Это чистое предательство

Известный грузинский джазовый пианист Бека Гочиашвили критически высказался в адрес тяжёлого форварда Торнике Шенгелии, который перешёл из «Басконии» в ЦСКА.



«Торнике Шенгелия, ты переходишь в Россию. Это чистое «трёхочковое» предательство», — написал Гочиашвили на своей странице в «Фейсбуке».



В досрочно завершившемся сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них в среднем 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Из-за океана вернулся в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.