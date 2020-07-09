НБА огласила обширный перечень развлечений для игроков в «Диснейуорлде»

Руководство Национальной баскетбольной ассоциации представило список развлечений для игроков в парке «Диснейуорлд» в Орландо (США), где пройдёт остаток сезона лиги, сообщает BasketUSA.



22 команды, которые примут участие в сезоне, будут иметь доступ к парикмахерским, полям для гольфа, боулингу, морским прогулкам и даже в парк развлечений.



При этом для лодочных прогулок предусматривается две формулы: рыбалка длительностью два часа и классическая прогулка на воде без алкоголя на борту. До 22 июля доступ к морю будут иметь только команды, которые размещены в отелях Grand Floridian и Yacht Club.



В парк развлечений можно будет ходить по сорок человек — фактически всей командой, включая персонал клуба.