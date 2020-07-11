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Грузинская спортсменка рассказала историю, оправдывающую Шенгелию за переход в ЦСКА

Грузинская спортсменка рассказала историю, оправдывающую Шенгелию за переход в ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Грузинская спортсменка, член сборной Грузии по кикбоксингу Элен Лоладзе поддержала баскетболиста Торнике Шенгелию.

«Из-за нехватки средств для участия в чемпионате мира мой тренер активно искал спонсора. Он встречался с директорами многих крупных компаний, но безрезультатно. Торнике случайно узнал об этом и решил покрыть наши расходы на чемпионат мира, что для него было немалой суммой. Единственное, о чем он попросил в тот момент, — сохранить эту историю в секрете. Но я чувствую себя обязанной поддержать его. Сложно сказать, что Торнике Шенгелия не патриот!» — написала Лоладзе на своей странице в «Фейсбуке».

В досрочно завершённом сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Вернулся из-за океана в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».

Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.

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