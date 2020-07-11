Журналист из Грузии: Шенгелия мог отказаться и стать легендой, но предпочёл деньги

Неназванный грузинский журналист рассказал, как в Грузии отреагировали на переход Торнике Шенгелии в ЦСКА.



«Главная реакция в Грузии — разочарование. Все, или почти все, до последнего надеялись, что он этого не сделает. Переход любого грузинского спортсмена в любой российский клуб — и без того повод для споров как минимум, а уж капитан сборной Грузии, выходящий на площадку под «Красная армия всех сильней», — это совершенно неприемлемо для очень многих. Частая мысль: он мог отказаться и стать легендой. А вместо этого предпочёл деньги. И его комментарий заранее: «Надеюсь, меня не осудят». То есть всё понимал? И ладно бы он получил шанс прыгнуть из грязи в князи! Но он переходит из состава чемпиона Испании, то есть сильнейшего клуба сильнейшего из всех европейских чемпионатов», — цитирует слова журналиста «Матч ТВ».



В досрочно завершённом сезоне Евролиги Шенгелия принял участие в 20 матчах, набирая в них 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи. Торнике ранее выступал и в НБА, где защищал цвета «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс». Вернулся из-за океана в 2014 году и с тех пор стабильно выступал в составе «Басконии».



Переход Шенгелии в ЦСКА вызвал резкую реакцию в Грузии. Баскетболиста раскритиковали интернет-пользователи, общественные деятели, а также президент страны Саломе Зурабишвили.