«Баскония» усилилась одним из самых сильных центровых Евролиги

«Баскония» на официальном сайте объявила о подписании двухлетнего контракта с центровым АСВЕЛа Тони Джекири.



25-летний Джекири в досрочно отменённом из-за пандемии коронавируса сезоне Евролиги — 2019/2020 набирал в среднем 8,7 очка и совершал 7,5 подбора за игру. По количеству подборов он стал вторым в Евролиге, пропустив вперёд только центрового «Олимпиакоса» Николу Милутинова, который этим летом присоединился к ЦСКА. Джекири оформил дабл-дабл в шести матчах Евролиги, став одним из лучших по этому показателю в турнире.



Ранее «Баскония» подписала контракт с форвардом «Анадолу Эфес» Алеком Питерсом и атакующим защитником «Альбы» Рокасом Гедрайтисом. Одной из главных потерь команды Душко Ивановича стал перешедший в ЦСКА тяжёлый форвард Торнике Шенгелия.