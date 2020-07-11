Харден и Уэстбрук не полетели с «Хьюстоном» на рестарт сезона в Орландо

Защитники «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук не полетели с командой на доигровку сезона НБА в Орландо, сообщает в «Твиттере» инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Харден и Уэстбрук присоединятся к товарищам по команде в ближайшее время.
Харден в среднем набирал 34,4 очка, собирал 6,4 подбора и отдавал 7,4 передачи за игру в этом сезоне. Средние показатели Уэстбрука составили 27,5 очка, 8,0 подбора и 7,0 передачи. Уэстбрук и Харден проводят первый сезон вместе в «Рокетс», но до этого уже были одноклубниками по «Оклахома-Сити Тандер».
На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Регулярный чемпионат возобновится 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо (штат Флорида).
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