Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Харден и Уэстбрук не полетели с «Хьюстоном» на рестарт сезона в Орландо

Харден и Уэстбрук не полетели с «Хьюстоном» на рестарт сезона в Орландо
Баскетбол / НБА 0

Защитники «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук не полетели с командой на доигровку сезона НБА в Орландо, сообщает в «Твиттере» инсайдер The Athletic Шамс Чарания. Харден и Уэстбрук присоединятся к товарищам по команде в ближайшее время.

Харден в среднем набирал 34,4 очка, собирал 6,4 подбора и отдавал 7,4 передачи за игру в этом сезоне. Средние показатели Уэстбрука составили 27,5 очка, 8,0 подбора и 7,0 передачи. Уэстбрук и Харден проводят первый сезон вместе в «Рокетс», но до этого уже были одноклубниками по «Оклахома-Сити Тандер».

На момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса «Хьюстон» занимал пятое место в турнирной таблице Западной конференции НБА. Регулярный чемпионат возобновится 30 июля в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо (штат Флорида).

Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020