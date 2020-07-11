«Зенит» хочет подписать одного из лучших игроков «Црвены Звезды»

Санкт-петербургский «Зенит» заинтересован в подписании контракта с Билли Бэроном, сообщает Sportando. 29-летний американец провёл прошлый сезон в «Црвене Звезде».



По информации источника, стороны уже обсудили возможный переезд игрока в Санкт-Петербург.



В досрочно завершённом из-за пандемии коронавируса сезона Евролиги — 2019/2020 Бэрон набирал в среднем 11,6 очка и совершал 2,7 подбора.



Ранее стало известно, что руководство питерского «Зенита» договорилось с греческим специалистом Маносом Пападопулосом о его назначении на пост спортивного директора.



Накануне стало известно о подписании «Зенитом» контракта с литовским центровым Артурасом Гудайтисом. Соглашение с баскетболистом было подписано на два года.