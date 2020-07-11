37-летний Вассилис Спанулис подписал контракт с «Олимпиакосом» на следующий сезон

37-летний разыгрывающий Вассилис Спанулис продлил контракт с «Олимпиакосом» на сезон-2020/2021, сообщает пресс-служба греческого клуба на официальном сайте.



Спанулис проведёт в «Олимпиакосе» 11-й сезон подряд. До этого он играл за «Панатинаикос» и клуб НБА «Хьюстон Рокетс». В сезоне Евролиги-2019/2020 Спанулис набирал 11,3 очка, собирал 1,2 подбора и совершал 4,6 передачи.



Спанулис — один из самых успешных баскетболистов в истории Греции. С национальной командой выиграл Евробаскет (2005) и завоевал серебро чемпионата мира (2006). Трёхкратный чемпион Евролиги, трёхкратный MVP финала Евролиги, семикратный чемпион Греции.



Спанулис является обладателем нескольких рекордов Евролиги. Так, он лучший бомбардир в истории турнира (4239 очков). Наряду с Хуаном Карлосом Наварро он единственный баскетболист, который набрал в турнире более 4000 очков. Лучший в истории Евролиги по количеству передач (1516), у ближайшего преследователя Ника Калатеса — 1260. Кроме того, он возглавляет список рейтинга эффективности.